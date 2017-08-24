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Bakan Soylu'dan sürücülere güvenli sürüş uyarısı

- İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret etti - Çevrilen bazı araçların sürücülerine, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı veren Soylu, güvenli sürüş uyarısında bulundu

Bakan Soylu'dan sürücülere güvenli sürüş uyarısı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara-Eskişehir karayolunun 30. kilometresindeki uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile uygulama noktasına gelen Soylu, burada görev yapan jandarma ve polislerle görüştü.

Bakan Soylu, çevrilen bazı araçların sürücüleriyle ve bir yolcu otobüsündeki yolcularla sohbet etti.

Soylu, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı verdiği sürücülere, güvenli sürüş uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, evrakı eksiksiz olan otobüs sürücüsünü tebrik etti, basın mensuplarının da bayramlarını kutladı.


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Bakan Soyludan Uygulama Noktasına Ziyaret
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