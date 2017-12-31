Bakan Soylu'dan yeni yıl mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin barış ve huzur ile "gücün değil hakkın" hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, "bazı çocuklar" için değil bütün çocuklar için umut olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakan Soylu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık olarak, vatandaşların 2018’e huzur ve güven içinde girebilmeleri için görev sahalarındaki her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini belirten Soylu, alışveriş merkezlerinde, yollarda, eğlence yerlerinde, şehirlerin meydanlarında ve evlerinde 2018’i umutlara gölge düşmeden karşılayabilmeleri için Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik personeli, bekçiler ve zabıtalar ile İçişleri Bakanlığına bağlı yaklaşık 250 bin personelin görev başında olacağını vurguladı.

Vatandaşlardan görevli personelin uyarılarına dikkat etmelerini, trafik sorumluluklarını ihmal etmemelerini, alkollü olarak direksiyon başına geçmemelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, aşırı hız yapmamalarını ve eğlencelerini direksiyon başına taşımamalarını isteyen Bakan Soylu, "Anadolu toprakları üzerindeki 946 yılbaşı gecesinde olduğu gibi inşallah bu yıl da ülkemizin her köşesindeki vatandaşımızla kardeşlik, huzur ve barış içinde yeni yılı karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Soylu mesajında şunları kaydetti:

"Her değişim, içinde bir umut barındırır. Duvarlarımızdaki veya masalarımızdaki takvimleri yenileriyle değiştirmek gibi basit bir hareket bile, önümüzdeki bir yıl için içimizde beslediğimiz umutlarla yaptığımız bir şeydir. Kendi hayatımız için... Ülkemiz için...Geleceğimiz için... Daha mutlu bir dünya için... 21. yüzyılın başından itibaren terör, şiddet, göç gibi sorunların giderek arttığı dünyada ülkemiz, pozitif yönde hızlı bir değişim ve kalkınma hamlesinin içindedir. Ve böylesi bir dünyaya inat Türkiye; barışın, huzurun, 'gücün değil, hakkın' hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya, 'bazı' çocuklar için değil, bütün çocuklar için umut olmaya devam etmektedir. Bu gayretimizin herkesi memnun etmediğini biliyoruz. 15 Temmuz’dan, Filistin’den, terör örgütlerine kamyon kamyon gönderilen silahlardan biliyoruz. Ama yine de aziz milletimizin ve dünyanın mazlum milletlerinin umudunu, var gücümüzle savunuyoruz. Ve 2019’daki yeni başlangıcımız için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımız için sağlık, mutluluk, huzur vesilesi olmasını diliyoruz."