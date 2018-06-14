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Bakan Tüfenkci'den Ramazan Bayramı mesajı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Rabbimizin bize lütfu olan bayramlar, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerimizin yaşatılması, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi için eşsiz bir fırsattır"

Bakan Tüfenkci'den Ramazan Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Rabbimizin bize lütfu olan bayramlar, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerimizin yaşatılması, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi için eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun da ebedi azaptan kurtuluş olduğunu belirtti.

Ramazanın bereketlendirdiği iftar sofralarında dostlarla bir araya gelmenin, lokmaları paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmanın manevi huzurunun yaşandığını vurgulayan Tüfenkci, toplumsal hoşgörü ve dayanışma içinde, merhametin, affetmenin ve muhabbet ikliminin had safhada hissedildiği bir ayı geride bıraktıklarına dikkati çekti.

Ramazan ayının ibadet, bayramın ise ziyaret zamanı olduğunun altını çizen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Rabbimizin bize lütfu olan bayramlar, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi, geleneklerimizin yaşatılması, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesi için eşsiz bir fırsattır. Bayramın manevi güzelliklerinden faydalanmayı Rabbim hepimize nasip etsin. İslam dünyasının bayram coşkusunu yaşadığı bu dönemde, maalesef dünyanın farklı yerlerinde sıkıntı yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Onların huzura ve güvenliğe kavuşmasını, dökülen Müslüman kanlarının son bulmasını canı gönülden temenni ediyorum. Ülkemizde ise terör örgütleriyle kahramanca mücadele eden ve destan yazan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum."

Bakanlık olarak bayram öncesinde, yurt dışından gelen vatandaşların beklemeden, sıkıntı çekmeden gümrük işlemlerinin hızlı ve sorunsuz yapılması için sınır kapılarında gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Tüfenkci, yurt içindeki Suriyelilerin yakınlarıyla bayramlaşabilmeleri için her yıl olduğu gibi yine sınır kapılarını kontrollü olarak açtıklarını bildirdi.

Tüfenkci, bayramda fedakarca ve üstün gayretle çalışmaya devam eden Bakanlık personeline teşekkür ederek, "Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ramazan Bayramı'nın birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılmasını, yaşadığımız coğrafyaya ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bülent TüfenkciMesajRamazan Bayramı
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