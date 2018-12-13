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Bakan Turhan, YHT kazasının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Konya seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren'in kaza yaptığı Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu yakınlarında incelemede bulundu

Bakan Turhan, YHT kazasının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında incelemeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara-Konya seferini yapan YHT, Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpıştı. Olayın ardından Bakan Turhan, olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıkmış ve üst geçidin ayağına çarpmıştı. Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken, bazı vagonlar da devrilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Marşandiz İstasyonuTren KazasıUlaştırma Ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
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