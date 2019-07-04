Bakan Varank, OSBÜK Başkanı Kütükcü'yü kabul etti

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'yü kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kabulde, OSBÜK Başkanı Kütükcü, Bakan Varank'ı yarın gerçekleştirilecek kuruluşun 17'nci Olağan Genel Kurulu'na davet etti.

Kütükcü'nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, genel kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi.

Varank, organize sanayi bölgelerinin (OSB) ülke ekonomisi ve sanayisinin gelişimindeki önemine işaret ederek, bu bölgelerin Türkiye'nin planlı kalkınma hamlesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

OSB'lerin kuruluş ve işleyişinin kolaylaştırılmasına yönelik attıkları adımları anımsatan Varank, bölgelerin yatırım dostu üretim alanları haline gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

OSBÜK Başkanı Kütükcü de OSB'lerin Türk sanayisinin son yarım asrına damgasını vurduğunu belirterek, bölgelerin Türkiye'nin gelecek vizyonuna çok daha güçlü katkı vereceğini bildirdi.

Türkiye'de 331 OSB'nin bulunduğunu ve OSBÜK'ün bu bölgelerin tamamının üst kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Kütükcü, verdikleri destekler için Bakan Varank'a teşekkür etti.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.