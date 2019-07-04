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Bakan Yardımcısı Sayan'dan “sosyal ağ“ uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor"

Bakan Yardımcısı Sayan'dan “sosyal ağ“ uyarısı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintilerin bu şirketlerin veri paylaşımına ilişkin soruları akıllara getirdiğini belirterek, "Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Sayan, Twitter hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerli ve milli uygulamaların önemine dikkati çeken Sayan, şunları kaydetti:

"Instagram, WhatsApp ve Facebook servislerindeki kesintiler, bu 3 şirketin hangi verileri birbiriyle ve başka kimlerle paylaştığı sorusunu akıllara getiriyor. Şeffaf bir şekilde sorunun kaynağını açıklamalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. WhatsApp'tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var."

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WhatsappUlaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih SayanLAFFInstagramFacebookDEDİBiP
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