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Bakan Yılmaz'dan yollarda "trafik adabı" uyarısı

- Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşların yollarda "trafik adabı"na uymalarını istedi

Bakan Yılmaz'dan yollarda

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kurban Bayramı tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşlara trafik adabına uymaları çağrısında bulundu.

Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafik kazalarına karşı Bakanlığın internet sitesi aracılığıyla vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bakan Yılmaz'ın, "Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitim çalışanlarımızın, velilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk ile sevdiklerine kavuşmalarını diler, Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerinin yer aldığı ve bir kavşak üzerinde, ay-yıldızlı kırmızı kalp taşıyan iki elin resmedildiği mesaj, Bakanlığın internet sitesi açıldığında otomatik olarak kullanıcıların ekranına geliyor.

Bayram tatilinde artması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle vatandaşların yollarda trafik adabına uymalarını isteyen Yılmaz'ın, "Trafik adabı toplumun adabıdır." ifadesini kullandı.


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