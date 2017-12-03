Bakan Zeybekci, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ihracatını, istihdamını arttırmaya devam edecek. Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Türkiye, bölgesinde ecdadın bize emanet ettiği kültür coğrafyasının tamamında artık kural konulan değil, kural koyan bir ülke olmaya devam edecek." dedi.

Bakan Zeybekci, İsmet İnönü Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti Süleymanpaşa 2. Olağan Kongresi'ne katıldı. Divan kurulunun seçiminin ardından kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı katılımcılara izletildi.

Bakan Zeybekci, kongrede yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan gelişmelere değindi.

Türkiye üzerine oynanan oyunların son derece basit ve net olduğunu belirten Zeybekci, geçmiş dönemdeki durumlardan örnek vererek, Türkiye'nin çok mesafe katettiğini söyledi.

- "Bir daha Türkiye'de koalisyon olmayacak"

Zeybekci, 2002'de milletinin, kendi evlatlarını göreve getirip, "Yeter, söz de karar da milletindir" diyerek ülkenin üzerine oynanan oyunları bozduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"İşte o zaman problem başladı. Tekirdağ'da, özellikle Süleymanpaşa'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a, haddini bilmeden söz uzatanlara söyleyesiniz diye söylüyorum. Bunlarda sınır, had, ölçü yoktur. 16 Nisan 2017'de bu millet, bu ülkenin geleceğinden koalisyonları sildi attı. 'Bu ülkenin geleceğinde bir daha asla Kemal Kılıçdaroğlu ve zihniyeti iktidara gelemeyecek' diye anayasaya yazdı, bu millet. Allah bu milletten razı olsun. Koalisyonlar dönemi bitti, bir daha Türkiye'de koalisyon olmayacak."

Türkiye'de muhalefetin ahlaklı hale gelmek zorunda olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Muhalefet yüzde 50 artı 1'e talip olduğu sürece, Türkiye'de yüzde 50'nin, yüzde 60'ın değerleriyle barışık olmak zorunda. Soruyorum size Kemal Kılıçdaroğlu, bakın siyasete duyduğum saygıdan dolayı CHP demiyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu zihniyetinin böyle bir özelliği var mı, yok mu? Yok. Bağlasan durmaz..." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Necip Fazıl Kısakürek'in "'Bugünkü bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme hırsıyla vatanı düşürmeye bile razıdır." ifadesine atıfta bulunarak, bugün de durumun değişmediğini söyledi.

Zeybekci, 3 Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının millete hizmetkar olmak için göreve geldiğini anlattı.

IMF kredisinin serbest bırakılması için Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın kapatılmasına, Vakıflar Bankası'nın satılmasına ilişkin imzaların atıldığı dönemlerin yaşandığını aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:

"3 Kasım'dan (2002) sonra AK Parti hükümetleri dedi ki 'Bir bakacağız bunlara.' 2003 yılının mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla denildi ki IMF'ye ve ilgililerine, 'Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nı kapatmayacağız, Vakıflar Bankası'nı da satmayacağız' denildi.

Birileri talan etti, milletin adamları, hizmetkarları, evlatları geldi, emanete sahip çıktı. Türkiye çok oldu, fazla oldu. Bunların istediği olmadı. 2013 yılının 14 Mayıs'ında Türkiye, 27 milyar dolarlık IMF'ye olan borcunun son taksidini ödedi. IMF'ye 'Hadi güle güle.' dedi. IMF'nin o başbakanı hizaya alan Türkiye masası şefi Carlo Cotarelli, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı'nın daire başkanı ile bile muhatap olamıyor."

- "Bu tiyatro, bu millet tarafından not edildi"

Bakan Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin, Taksim gezi olayları ile başlayan, devam eden, Türkiye'nin işgal girişimi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu millet, dünya demokrasi tarihine geçecek bir sivil Türk demokrasi devrimi yazdı. Altın harflerle yazdı, 250 şehide rağmen. Olmadı; millet var, millet. Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir millet var. Tarihi boyunca hiç diz çözmemiş, asla 'aman' dememiş, asla teslim olmamış ve esir edilmemiş aziz bir Türk milleti vardı karşılarında. Bunu anlamadılar, bunu göremediler. Bunu göremediler çünkü bu milletin ferdi değillerdi. Bütün bunlar yine olmadı, yine tutmadı. Geçen gün Cumhurbaşkanımız söyledi; 'müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış.' Aynı hikaye, aynı defterler, aynı söylemler... 17-25 Aralık'taki hikayenin aynısı. Hikaye aynı, aktörlerin bazılarının isimleri değişti. Corclar, Maykıllar eklendi, bilmem neler eklendi. Gitti orada bir tiyatro, komedi. Kendilerinin yazdıkları, kendilerinin oynadıkları... Hedef Türkiye. Hedef Türkiye'nin dimdik duran çelik gibi ekonomisi, siyaseti, hükümeti, yönetimi, Cumhurbaşkanı. İçerideki işbirlikçisi de malum.

Bu senaryo ile hiçbir yere varamazsınız. Allah aşkına neydi konu ABD'deki? İran ambargosu değil miydi? İran'a yaptırımlar değil miydi? İran'a ambargo ve yaptırımların delinmesinin tarafı kimdir? İran'dır. Orada yasaklanan malların ticaretinin yapılıp yapılmaması meselesidir, öyle mi? Mahkemede o her şeyi öğrettikleri, ezberlettikleri, bir de kendisi de itiraf ediyor, 'Mahkemede daha fazla mahkum olmamak için, hapiste kalmamak için geldim, burada işbirliği yapıyorum.' diyor... Şahit haline dönen adamın, ağzından bir kere bile İran çıktı mı? Ne diyor? 'Türkiye'de şununla görüştüm, bununla görüştüm, Türkiye'de şuna verdim, bilmem neyle şu şekilde görüştüm.' Bununla ilgili bir sürü saçma sapan iftiralar ve tiyatrolar. Her kim ki bu topraklarda benim ülkemde yetimin hakkına eli uzandı, o el kopsun; yan gözle baktı, o göz çıksın. Bu ülkenin hakimleri savcıları da var. Onlar da baktılar davaya, bakmaya da devam ediyorlar yakından. Gereğini de yapmaya başladılar. Ama diğer taraftan ABD'de, müttefikimiz olduğunu iddia eden ülkede oynanan bu tiyatro, bu millet tarafından onların tabiriyle söylüyorum 'noted', yani not edildi, not ediliyor. Bu millet bunları unutmayacak ve unutturmayacağız günü geldiğinde de. Milletin maşeri vicdanı her şeyin üzerindedir."

- "Türkiye parlayan bir yıldız olmaya devam edecek"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, darbe girişiminin hemen arkasından Türkiye'nin yatırım, ihracat ve büyüme seferberliği başlattığını, 2016 yılında büyümenin yüzde 3,3 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Büyümenin devam edeceğine işaret eden Zeybekci, "Onlar varsınlar, Türkiye'ye bedduacılarıyla birlikte beddua etmeye devam etsinler." dedi.

- "Kurla ilgili hareketler tamamen spekülatiftir"

Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını, istihdamını arttırmayı sürdüreceğini, parlayan bir yıldız olmaya ve bölgesinde ecdadın emanet ettiği kültür coğrafyasının tamamında artık kural konulan değil, kural koyan bir ülke olmaya devam edeceğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Enflasyonla mücadelede istediğimiz sonucu alamadık, alacağız ama kurtuluşu yok. Bu azim, aşk bizde olduktan sonra, elhamdülillah dağları bile delen irade bizde olduktan sonra, onun da üstesinden geleceğiz. Faizle mücadelemiz de devam edecek. Durmak yok, mücadeleye devam. Felaket tellalları var, bazı yerlerde leş sırtlanları var. Onlar da bekliyorlar, 'Acaba Türkiye'de bir şey olur da biz de bu işten rant elde eder miyiz, biz de bu işten spekülasyonla bir şeyler koparabilir miyiz?' diye. Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum; Türkiye'nin gerek kamu devlet, gerekse özel sektörünün bir yıllık tüm borçlarının tamamı Türkiye'nin rezervlerinde mevcuttur. Onun için kurla ilgili hareketler tamamen spekülatiftir. Başka hiçbir gerekçesi yoktur. Bunların da yakında defterleri dürülecektir, bundan emin olun."

Kongreye, TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün, Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel de katıldı.

Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede, Hüseyin Uzunlar yeniden ilçe başkanı seçildi.