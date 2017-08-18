Bakan Zeybekci'den çiçek yerine eğitime bağış talebi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızının düğünü için hazırlanan davetiyelerde, düğüne çiçek göndermek isteyenlerden Maarif Vakfı'na bağışta bulunmaları istendi.
Nihat ve Ayşen Zeybekci çiftinin kızı Fatma Zeybekci, Seval-Sait Özkan çiftinin oğulları İbrahim Özkan ile yarın Denizli'de yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.
Hazırlanan davetiyelerde yer alan bilgi notunda, düğün merasimine çiçek gönderilmemesi bunun yerine Maarif Vakfı'na bağışta bulunulması tavsiye edildi.
"Çiçek göndermek isteyenlerin Maarif Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." yazısı yer alan davetiyelerde, vakfın banka hesap numaralarına da yer verildi.