Bakanı Kaya, sığınmacılarla buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye hiç kimseyi kapısından geri çevirmemiştir. Hiç bir mazlumu silahların, kurşunların, bombaların acımasızlığına terk etmedik." dedi.

Bakan Kaya, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, 2015 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Taş'ın Harran ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Aileyle bir süre görüşen Kaya, şehidin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

Kaya, daha sonra Suriyelilerin barındığı Harran Konteyner Kente geçerek, sığınmacılarla buluştu. Merkezin toplantı salonunda yetkililerden bilgi alan Kaya, burada konteyner kentin temsilcileriyle sohbet etti.

Suriye'deki savaşın biran önce bitmesini istediklerini anlatan Bakan Kaya, Türkiye'nin şimdiye kadar Suriyeli misafirlere en güzel şekilde sahip çıktığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şöyle konuştu:

"Bu süreçte yaşadığınız mağduriyetlerin azaltılması, insan onuruna yakışır bir yaşam sürmeniz için Türkiye olarak ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye hiç kimseyi kapısından geri çevirmemiştir. Hiç bir mazlumu silahların, kurşunların, bombaların acımasızlığına terk etmedik. İnancımız ve değerlerimiz mazluma sığınak olmayı bize emreder bizde bu güçle Suriyeli kardeşlerimizi ağırlamaya, onların yaralarını sarmaya başladık ve buna devam edeceğiz. Suriye bizi ne kadar ilgilendiriyorsa Arakan'da bizi o kadar ilgilendirir. Bizim için mesafelerin hiç bir önemi yok. Önemli olan sınırlar değil gönül coğrafyamızdır."

- "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiklerini hatırlatan Kaya, "Şuanda orada ciddi bir katliamdan bahsediliyor, tüm bunlar insanlığın gözleri önünde oluyor ama ne yazık ki insanlık duyarsız halde. Kimse bu katliamı görmese de biz göreceğiz, kimse konuşmasa da biz konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye hiç bir zulme sessiz kalmadı, biliyorsunuz çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar ölürken değil." dedi.

Kaya, bakanlık olarak, Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki konaklama merkezlerinde çok sayıda Suriyeliye psiko-sosyal destek sağladıklarını anımsattı. 225 bin Suriyeli bebeğin Türkiye'de dünyaya geldiğine işaret eden Kaya, "Anaokulundan lise son sınıfa kadar 508 bin çocuğu sokaklardan alarak okula devam etmelerini sağladık. Suriyeli çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesi için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü ve buna karşın Türkiye'nin ekonomik anlamda büyümeye devam ettiğini belirten Bakan Kaya, "Bu süreçte insani yardımlarımızı da aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye insani yardımlarda kişi başı milli gelir oranla bakıldığında dünyada birinci sırada. Bangladeş'te de imkan sunulduğu taktirde, bizim burada Suriyeli kardeşlerimiz gibi bir çadır kent kurabileceğimizi ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, beraberindekilerle daha sonra konteyner kenti gezerek, çocuklarla kucaklaştı ve çeşitli hediyeler verdi.

Sığınmacıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ziyaret ettiği bir aileye çeşitli hediyeler takdim edip, sofralarına konuk oldu.

Kampın sosyal tesislerini de ziyaret eden Kaya, Suriyeli kursiyer kadınlarla birlikte halı dokudu.

Kaya, son olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve diğer ilgililerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Suriyeli kimsesiz çocuklar için yaptırılan barınma merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



















