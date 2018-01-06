Bakanlar Arslan ve Bak lise öğrencileriyle buluştu

KARS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde lise öğrencileriyle buluştu.

Bakanlar Arslan ve Bak, Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Medya Fenomenlerinin Gençlik Buluşması" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, ecdadın 103 yıl önce Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içtiğini belirterek, ecdadı unutmamak ve o ruhu gelecek nesillere aşılamak istediklerini ifade etti.

Arslan, "Bu coğrafya ecdadın Anadolu'ya girdiği ilk yer. 1071'den önce Sultan Alparslan, Ani'den, Kars'tan buraya giriyor ve ecdadın Anadolu'ya girişi bu coğrafyadan başlıyor. Ebul Hasan Harakani ise 33 yıl boyunca Alperenleriyle bu coğrafyada Türkleri, Müslümanlığı anlatmış, insanları bu anlamda bilinçlendirmiş. 1033 yılında da şehit olmuş. Ebul Hasan Harakani'yi iyi bilmemiz gerekiyor çünkü bu coğrafyadaki ilk şehitlerimizden biri." diye konuştu.

Çanakkale Zaferi'yle Sarıkamış'ın birbirinden ayrılmaz olduğunu, gençliğin Çanakkale ve Sarıkamış ruhunu iyi bilmesi gerektiğini, 15 Temmuz'da yediden yetmişe herkesin millet olma şuuruyla meydanlara indiğini hatırlatan Arslan, "80 milyon tek millet meydanlara indiniz, hainlere dersini verdiniz. Aynı zamanda da dünyaya da ders verdiniz. Dünya sanıyordu ki Türk milleti bu ruhu 100 yıl öncesinde bıraktı. Dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara bir ders verdiniz. 'Sakın boyun eğmeyin, bir olun siz bir oldukça hiç bir güç sizi mağdur, mağlup edemez' diye böyle bir ders verdiniz. Bizim de amacımız Karslılar ve Sarıkamışlılar olarak ecdadın izinden gitmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da öğrencilere hayallerini asla küçümsememeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden sürekli güzel hayaller kurmasını isteyen Bak, "Hedeflerinizi, belirlerken çevrenizdeki arkadaşlarınızla diyaloglarınıza dikkat etmeniz, kabiliyetlerinizi artırmanız lazım. Sarıkamış bir destan. Cumhurbaşkanımız, bu sürecin böyle devam etmesini talep etmiş. Her yıl artarak bu bilinç devam ediyor. Kararlı olacağız ve dik duracağız. Ülkenizi seveceksiniz, heyecanlı ve enerji dolu olacaksınız." diye konuştu.

Program, Bakanlar Bak ve Arslan'ın, öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu.