Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş, Kars’ta

KARS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Hem mevcut tarihi kültürel zenginliklerimizi çoğaltmak, gün yüzüne çıkarmak, insanlarla buluşturmak, hem buraya yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamak hem de Kars’ın bu İpek Yolu Projesi içindeki ekonomik faaliyetlerin yerine gelmesi için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kurtulmuş, Ani Örenyeri'nde incelemelerde bulunduktan sonra Kars Müzesi'ni ziyaret ederek, Ardahan’da inşaat alanında yapılan kazı sırasında tespit edilen Ahıska 20. Tümeni'ne bağlı 245. alayda görevli Polonya asıllı Yarbay Karl Karloviç’in tabut içindeki cesedi hakında bilgi aldı.

Ardından Kars Valiliğine geçen Arslan ve Kurtulmuş, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Kars’ın çok fazla özellikleri bulunduğunu söyledi.

Kars’ın Güney Kafkasya’nın Anadolu’ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Kars, kültür, tarih, medeniyet ve inanç şehri. Anadolu’daki ilk mescidin yapıldığı yer burası, Müslümanların Anadolu topraklarına ilk ayak bastıkları yer burası." diye konuştu.

Türkiye’nin, dünyanın en büyük arşivi niteliğinde olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Anadolu toprakları dünyanın en büyük kütüphanesidir. Kars’a geldiğimizde bu sözün ne anlama geldiğini biraz daha yakından görüyoruz. Kars’ta her sokağa çıktığımızda farklı bir tarih var. 2018 içinde planladığımız çalışmaları sürdüreceğiz. Burası kış turizmi bakımından önemli bir yer. Kars-Erzincan-Erzurum kış olimpiyatları ve kış aksıyla ilgili olarak çalışmalarımızı başlattık. Buraya dışarıdan özellikle turizm alanında yatırımcıların çekilebilmesi için özel çaba sarf etmemiz gerekiyor."

İpek Yolu Projesi'ne çok önem verdiklerini aktaran Kurtulmuş, "Çin’e kadar uzanan bütün Asya coğrafyasını Avrupa’ya bağlayan en önemli geçiş noktası Türkiye’dir. Türkiye’nin bu önemli geçiş noktalarından bir tanesi de Kars ilimiz ve bu bölgedir. Dolayısıyla hem mevcut tarihi kültürel zenginliklerimizi çoğaltmak, gün yüzüne çıkarmak, insanlarla buluşturmak, hem buraya yerli ve yabancı turistlerin gelmesini sağlamak hem de Kars’ın bu İpek Yolu Projesi içindeki ekonomik faaliyetlerin yerine gelmesi için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

-Kazı alanında bulunan ceset

Kurtulmuş, Ardahan’da inşaat alanında yapılan kazı sırasında, Ahıska 20. Tümeni'ne bağlı 245. alayda görevli Polonya asıllı Yarbay Karloviç’e ait cesedin bulunması konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Polonya ziyaretinde gündeme geldiğini ifade etti. Kurtulmuş, Karloviç'in Polonya asıllı Rus komutan olduğunu bildiklerini kaydederek, “Polonyadaki aile fertlerinin kim olduğu biliniyor. Bu anlamda iade süreci için yazışmaları başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etmek konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi bildirdik, onlardan yazışmalar geldi. Rus komutanı olduğu için Ruslar da işin içinde olacak ve Polonyalıların talebi, bunu ait olduğu yere götürüp orada defnetmektir." dedi.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan da "Bakü-Tiflis-Kars dahil olmak üzere artık lojistik bir üs haline geldiğimizi, lojistik merkezi haline geldiğimizi unutmadan onları nasıl faydaya çevirebiliriz diye uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars’la birlikte özellikle Asya istikametinde de artık yolcu taşımacılığı yapılabileceğini aktararak, "Bununla Kars’ın turizminin daha fazla gün yüzüne çıkması ve trenle seyahat eden turistleri buraya getirebilme şansı yakalamış olmamız bizim için önemli. Tarım ve hayvancılık şehriyiz ama turizmimiz olmadan olmaz. Bu konuda başlattığınız ve yaptığınız çalışmalar önemli. Bundan sonrakiler ondan da önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

(BİTTİ)















