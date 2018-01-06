Bakanlar Bak ve Arslan Kars'ta

KARS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ın Digor ilçesinde, ağabeyi vefat eden AK Parti Digor İlçe Başkanı Tuncer Baykız ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarıkamış harekatının 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliklere katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Kars Harakani Havalimanı'nda, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer karşıladı.

Bakanlardan Arslan daha sonra Digor ilçesine, Bak ise Sarıkamış ilçesine geçti.

Digor ilçesinde ağabeyi Enver Baykız'ı kaybeden AK Parti İlçe Başkanı Tuncer Baykız'a taziye ziyaretinde bulunan Arslan, burada dua okunması sonrası Baykız ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ardından Sarıkamış'a geçen Arslan ile Bak, burada Sarıkamış Harekatı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak.