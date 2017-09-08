Bakanlar Canikli, Tüfenkci ve Fakıbaba, Giresun'da

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü'nün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Canikli, Tüfenkci ve Fakıbaba, pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Tütüncü'nün (46) Çıtlakkale Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Basına kapalı ziyaretin ardından taziye çadırında Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Canikli, Tüfenkci ve Fakıbaba, daha sonra Giresun Ticaret Borsasını ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu ile görüşen bakanlar, yapımı süren gümrük binasında da incelemelerde bulundu.

Bakanlara, ziyarette Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşcı, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile diğer ilgililer de eşlik etti.