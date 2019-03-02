Bakanlar Dönmez ve Selçuk Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Bakan Dönmez ve Selçuk, valilik defterini imzalamalarının ardından Vali Bektaş'tan kent hakkında bilgi aldı.

Bakan Dönmez, ziyarette yaptığı konuşmada, geçen yıl 24 Haziran öncesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bin 500 işçi alımı sözü olduğunu anımsattı.

İŞKUR ve TTK'nin gerekli düzenlemeleri yaptığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Zonguldak'tan 700, Bartın'dan 200 ve Karabük'ten 100 kişi alınacak. İnşallah birkaç ay sonra da kalan 500 kişiyi de yöreden istihdam etmek suretiyle süreci tamamlayacağız. Önemli olan burada sadece istihdam artışı değil üretimi de artırmak suretiyle bölge ekonomisinde kalkınmayı sağlayacağız. Özel sektöre açtığımız ruhsat alanlarıyla birlikte orada da bir üretim ve istihdam artışı olacak. Konuyu bin 500 işçiyle sınırlı tutmamak, bunun bir ekonomiye çarpan etkisini görmek gerekiyor. Zonguldak için hayırlı olsun."

Bakan Selçuk da bakanlıklarına ait yatırım ve projeleri değerlendirmek için kente geldiklerini belirterek, "Bugün burada istihdama kazandıracağımız arkadaşlarımızın kurasını çekeceğiz. Bakanımızın da ifade ettiği gibi bunun sadece ivme etkisi yaratmasını diliyoruz. İşverenlerimizin 2019 yılı için Cumhurbaşkanımıza istihdam seferberliği kapsamında 2 milyon 500 bin yeni istihdam sözü var. İnşallah bunu da sağlayacağımızı umuyorum." diye konuştu.

Bu arada Bakan Selçuk, valilik binasına girerken gördüğü bir sokak köpeğini sevdi.



