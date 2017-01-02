ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 22.00'de bitti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 22.00'de bitti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 7 saat sürdü.
02 Ocak 2017 Pazartesi 22:09
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, saat 22.00'de bitti.