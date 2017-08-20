Bakanlar Özhaseki ve Eroğlu Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Niye bu konu (deprem) geldiği zaman bir Japonlar kadar olamıyoruz? Niye orada 7 şiddetinde bir deprem olduğunda hiç kimse ölmüyor? 7 şiddetinde buralarda bir deprem olduğunda yüzlerce insan ölüyor. Bunu kaderle izah edebilir miyiz? Böyle bir yaklaşım olur mu? İhmal bizde, suç bizde, günah bizde, o yüzden bizim şehirlerimizi bir an önce yenilememiz lazım." dedi.

Özhaseki, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Hacılar ilçesindeki Hacılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm 1. etabının temel atma törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, ülkeyi karış karış gezdiklerini ve hizmet için yaptıkları yolculuklardan büyük zevk aldığını belirten Özhaseki, Türkiye'de kentsel dönüşümün öneminin anlaşıldığını ve ülke genelinde önemli bir kentsel dönüşüm hamlesinin başlatıldığını bildirdi.

Kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Artık gelirimiz olmaya başladı, devletimiz güçlendi, insanlarımızın refahı artmaya başladı, bu evlerden yavaş yavaş çıkmamız lazım. Sağlıksız evlerden çıkmamız lazım. Diğer taraftan da deprem ülkesiyiz. Her an ufacık bir sarsıntıda bu evler Allah korusun gider. İçerisinde de canlarımız gider. En kıymetli neyimiz varsa en sevdiğimiz kimse onlar gider. O yüzden bizim dönüşümümüzü de hızlandırmamız lazım. Türkiye deprem ülkesi, Allah böyle yaratmış. Cennet gibi bir vatandayız ama alt taraf hareketli, üst taraf da hareketli ama gücümüz yetiyor. Ne kadar terör örgütü çıkarsa çıksın canına okuyoruz ama yerin altında bir hareketlilik var. Bu hareketlilikle savaşılmaz, kavga edilmez. O anlanır, dinlenir, ona uygun hareket edilir. İnsanoğlu tabiatla iç içe yaşıyor. Tabiat bize güzelliklerini ve nimetlerini sunarken bir taraftan da 'benim gazabımdan da korkun, beni anlayın, altındaki hareketliliklere gözünüzü kapamayın. Bana gözünüzü yumarsanız, yarın bir gün karşınıza ansızın çıkarım' diyor."

Bakan Özhaseki, 1999 depreminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ve o dönemde belediyede çalışan tüm mühendisleri toplayarak Adapazarı'na gidip incelemelerde bulunduklarını anlattı. Özhaseki, "1999 depreminin ertesi günü ilk aş evi açan belediye de biziz. Orada yaptığımız insani bir hareketti ama bir de bunun teknik boyutu var. Aslında bizim oradan ders çıkarmamız lazımdı. Mühendislerimizle akşama kadar gezdik, zemine dikkat edilmemiş, binalar iki kat üç kat yerin dibine batmış. Kötü işçilikle yapılmış, beton kalitesi çok kötü, elinizle bile kırıyorsunuz. Bütün bu kötü işçilikle ihmal de yan yana gelince orada binlerce evin yıkılması mukadder hale geliyor." ifadesini kullandı.

- "Sağlam binalar yapmamız lazım"

Deprem sonrası insan ihmalleri ve hataları neticesinde meydana gelen kayıpların kader olarak açıklanamayacağına değinen Özhaseki, şu görüşlere yer verdi:

"Kader denilebilir, hocalarımız diyebilir ama bizi, belediyeleri, mühendisleri, yani teknik elemanları burasının çok ilgilendirmemesi lazım. Dos doğru iş yapmamız lazım, sağlam binalar yapmamız lazım, teknolojiyi kullanmamız lazım ve neticesinde de rahat etmemiz lazım. Bundan bir kaç yıl önce Japonya’ya bir seyahatimiz oldu. Orada çok büyük depremler oluyor ama can kaybı neredeyse hiç olmuyor. Bizler Müslüman insanlarız, bizler tarihiyle övünen insanlarız. Türkler olarak, 'geçmişte onlarca devlet kurmuş, medeniyet kurmuş insanlarız' diye hep övünüyoruz. Niye bu konu geldiği zaman bir Japonlar kadar olamıyoruz? Niye orada 7 şiddetinde bir deprem olduğunda hiç kimse ölmüyor? 7 şiddetinde buralarda bir deprem olduğunda yüzlerce insan ölüyor. Bunu kaderle izah edebilir miyiz? Böyle bir yaklaşım olur mu? İhmal bizde, suç bizde, günah bizde o yüzden bizim şehirlerimizi bir an önce yenilememiz lazım. İşte buralardan başladık ve takipçisiyiz."

- "Türkiye'nin bütün kentlerini marka şehir haline getirecek"

Bakan Eroğlu da Kayseri insanının çalışkan ve zeki olduğunu belirterek, kente her seferinde müjdeli haberlerle geldiklerini söyledi.

Özhaseki'nin çok çalışkan biri olduğunu, başlattığı çalışmaları gittikleri illerde yakından görme fırsatı bulduklarını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"Özhaseki, çok çalışıyor. Dün Hakkari ve Diyarbakır'daydım oradaki yaptığı çalışmaları gördük. Türkiye'nin her yerinde çok muhteşem çalışmalar yapıyor. İnşallah, kentsel dönüşümle Türkiye'nin bütün kentlerini marka şehir haline getirecek. Biz de bakanlık olarak bugün 6 tane tesisin temel atma merasimini yapacağız. Biz de bakanlık olarak çok çalışıyoruz. Barajlar yapıyoruz, dereleri ıslah ediyoruz, hiç durmuyoruz."

Konuşmaların ardından Bakanlar Özhaseki, Eroğlu ve beraberindekiler, 200 konutu kapsayacak Hacılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm 1. etabının temel atma törenini gerçekleştirdi.