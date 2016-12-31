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Bakanlar Özlü ve Özhaseki Kayseri'de

- Bakan Özlü: "Kayseri'deki üretimde düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 53" - "Pahada hafif, yükte ağır işler yapıyorsunuz. Sanayi yapınızın dönüşmesi lazım. Daha yüksek katma değerli ürünler üretmeniz lazım"

Bakanlar Özlü ve Özhaseki Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri'deki üretimde düşük teknoloji ürünlerin payının yüzde 53 olduğunu belirterek, "Pahada hafif, yükte ağır işler yapıyorsunuz. Sanayi yapınızın dönüşmesi lazım. Daha yüksek katma değerli ürünler üretmeniz lazım." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Özlü ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yaptı.

KAYSO'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan Faruk Özlü, Kayseri'nin Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu, ancak bazı eksiklerinin olduğuna dikkati çekti.

"Kayseri'deki üretimde düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 53" diyen Bakan Özlü, "Orta düşük teknolojinin oranı yüzde 26, orta yüksek teknolojilerin oranı yüzde 21, yüksek teknoloji ise yüzde 0,1. Sizin ürettiğiniz ürünlerin yüzde 0,1'i yüksek teknoloji. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 20-30. AB ortalaması yüzde 20'dir. Bu şu demek; Siz çok çalışıyorsunuz ama yaptığınız işin katma değeri düşük. Pahada hafif yükte ağır işler yapıyorsunuz. Sanayi yapınızın dönüşmesi lazım. Daha yüksek katma değerli ürünler üretmeniz lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki ise iş adamlarının taleplerini dinlemek ve sorunlarını çözmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İş adamlarının geçim kaygısının dışında kaygılar taşıdıklarını da işaret eden Mehmet Özhaseki, "Sizler geçim kaygısını aşmış, para kazanma kaygısını aşmış insanlarsınız. Nasıl bu ülkeye bir katkı sunabiliriz, daha çok ekonomiye nasıl katkı sağlarız kaygısı taşıyorsunuz. Biz de bu konuda size yol göstermek, sorunları çözmek için bir aradayız." diye konuştu.

Toplantının ardından Bakan Özlü, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Özlü'yü İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve teşkilat üyeleri karşıladı.

İl Başkanı Özden tarafından Faruk Özlü'ye günün anısına plaket takdim edildi.

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AK Parti Kayseri İl BaşkanlığıBilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖzlüÇevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiKAYSO
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