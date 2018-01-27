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Bakanlar Soylu ve Zeybekci Denizli'de

- İki bakan Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bakanlar Soylu ve Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İki bakan Büyükşehir Belediyesine gelişleri sırasında toplanan vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bakanlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Zolan'ın Batman'da kayyum atanan bir belediyeye destek verdiklerini ve orada 5 bin metrekare büyüklüğünde bir park yaptıklarını, parkın içerisine de Denizli'nin simgesi olan horoz heykelini diktiklerini anlattı.

Zolan'ın aktardığı bilgiler üzerine Bakan Soylu, "Bunlar güzel hizmetler, bir de terör örgütünün bütün zihniyetini alt üst eden hizmetler. Bu konuya eğilmek, oraya bir eser bırak, bu yardımlaşma ve desteği ortaya koyabilmek onların ortaya koymuş olduğu felsefeyi dibinden çökertiyor." şeklinde konuştu.

Soylu, Zolan'a kente yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, ziyaretin anısına Soylu'ya Osmanlı döneminde yeniçeri askerlerinin kullandığı "Yatağan pala"sı hediye etti.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

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