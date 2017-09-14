Bakanlar Tüfenkci ve Fakıbaba Batman'da

BATMAN (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Merkez Bankasının faiz oranlarını sabit tutmasına ilişkin, "Ekonomideki olumlu gidişatın bir neticesi olarak faizlerin politikasını değiştirmemesi olarak görüyoruz. Merkez Bankasının faiz politikaları açısından kendi içinde tutarlı olduğunu görüyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Batman İl Teşkilatını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Tüfenkci, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Nisan referandumundan sonra dövizdeki oynaklığın azalması, istihdam, üretim, sanayi üretim endeksi ve tarımsal üretimiyle büyümeye devam ettiğini söyledi.

Bütün dünyayı şaşırtacak şekilde geçen yıl hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüme oranlarını yakaladığını vurgulayan Tüfenkci, yıl sonunda da yüzde 5'in üzerinde büyüme rakamlarını yakalayacaklarını belirtti.

Yeni yıla daha da büyüyerek gireceklerini dile getiren Tüfenkci, "Yeter ki bir ve beraber olalım, kardeşliğimize halel getirmeyelim." diye konuştu.

- "Bu millet hesap soracak"



FETÖ üyelerinin yargılamalar sırasında tiyatro oynadıklarına dikkati çeken Tüfenkci, hainlerin, dış güçlerin oyuncağı olanların 15 Temmuz'u bu millete yaşattığını, hiç acımadan millete tank, tüfek ve topları yönelttiğini kaydetti.

"Unutmadık, unutturmayacağız. Bugün onlar yargılanıyorlar, ne kadar tiyatro oynasalar da bu millet hesabını soracak. Hem de Allah'ın izniyle milletin vicdanı karşısında da hesabını verecekler. Çünkü o kalkışmanın millete faturası var. 60 milyara yakın millet bunun faturasını ödedi. O darbe ne hükümete ne Sayın Cumhurbaşkanımızaydı bu tamamen millete karşıydı." diyen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Milleti birbirine düşürmeye çalışanların ekmeğine yağ sürmekti bu ama millet milli iradeye, Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır. Bu millet necip bir millettir. İnsanlarımızın refah düzeyini artırmamız lazım. Milli gelirimizi, refah, eğitim düzeyini artırmamız lazım. Hep beraber 2019 seçimlerine kilitlendik. İnanıyoruz ki 16 Nisan'da bu millet nasıl 'evet' dediyse 2019'da da bu millet AK Parti diyecek. Millete güveniyoruz."



- Merkez Bankasının faiz oranlarını değiştirmemesi



Gazetecilerin Merkez Bankasının faiz oranlarını sabit tutmasına ilişkin sorusu üzerine Tüfenkci, "Bunu esasında ekonomideki olumlu gidişatın bir neticesi olarak faizlerin politikasını değiştirmemesi olarak görüyoruz. Ama aynı zamanda Merkez Bankasının tedbirli hareket ederek önümüzdeki günleri de düşünerek tedrici hareket ettiğini görmemiz bakımından da önemli. Biz üretimin de desteklendiği ve ihracata dayalı büyümenin devamından, üretimin artışından yanayız. Bu üretim artışlarının ihracata yansımasını da istiyoruz. Merkez Bankasının faiz politikaları açısından kendi içinde tutarlı olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba da 2019'da hem yerel hem başkanlık seçimlerinin kendilerini 2023'e götürecek en önemli basamak olacağını, bu başarıyı yakalamaları gerektiğini anlattı.

Bunun AK Parti, Cumhurbaşkanı, bakanlar ve Batman için değil Türkiye için önemli bir süreç olacağına işaret eden Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Terör örgütlerine baktığımız zaman maşa olduklarını görüyoruz. Ama sanki terör örgütleri maşa değil de birşey uğruna ortaya çıkıp mücadele ediyormuş gibi. Ama halkımız bunu gördü. Bu ülke 80 milyonluk bir aile, Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Alevi olarak bir aileyiz. Bizler halkın hizmetindeyiz, halkın tırnağının ucuna zarar gelse kalbimizde hissediyoruz. 2023'te herkese görevler düşüyor. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biriz. Allah'tan başka hiçbir güçten korkmayız. İlk imtihanımız 2019 seçimleriyle başlayacaktır. El ele verdiğimiz, birlik içinde olduğumuz sürece hiçbir güç bize yetmeyecektir."

- "Olayı nefretle kınıyorum"

Gazetecilerin tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin sorusu üzerine Fakıbaba, "Gerçekten üzgünüm, Allah rahmet eylesin. Bu olayı nefretle kınıyorum, bunun provokasyon olduğuna inanıyorum. Güvenlik güçlerimiz bu konuda gereğini yapacaktır. Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Bu doğru bir olay değildir." ifadelerini kullandı.