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Bakanlığın "korsan"la mücadelesi hız kesmeden sürüyor

- Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yılın 7 ayında korsanla mücadele konusunda yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda CD, kitap, film ve albümlerin olduğu 497 bin 321 korsan materyal ele geçirildi - İl denetim komisyonlarınca yürütülen çalışmalarda, üç yılda ele geçirilen korsan materyallerin sayısı ise 13 milyon 224 bin 695'e ulaştı

Bakanlığın

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yılın 7 ayında korsanla mücadele konusunda yürütülen yoğun çalışmalar sonucu CD, kitap, film ve albümlerin olduğu 497 bin 321 korsan materyal ele geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Telif Hakları Genel Müdürlüğünün öncülüğünde korsanla mücadeleye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 81 ilde valilikler bünyesinde oluşturulan il denetim komisyonları, sahte bandrollü kitap, bilgisayar programları, bilgisayar oyunları, CD, film ve müzik albümü gibi materyallerin yasa dışı çoğaltılmış nüshalarına yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bakanlığın verilerine göre, denetim komisyonları sahtecilik ve korsanla mücadeleye yönelik, yılın 7 ayında 345 operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda, korsan satış yaptığı belirlenen 367 kişi hakkında işlem yapılırken, CD, kitap, film ve albümlerin bulunduğu 497 bin 321 korsan materyal ele geçirildi.

Korsanla mücadele çalışmaları kapsamında, üç yılda 13 milyon 224 bin 695 korsan materyal yakalandı. Komisyonların, polisle iş birliği içerisinde yürüttüğü yoğun çalışmalar korsan materyal üretiminin azalmasını sağladı.

- Yasa çalışmaları yoğunlaştırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatlarıyla fikri hak ihlalleri ve telif hakları konusunda yeni yasal düzenleme çalışmalarının da yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Bakanlık, tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlanan yasa taslağının bu yıl Meclise sunulmasını planlıyor.

- Korsanla mücadelede eğitim dönemi başladı

Öte yandan Bakanlık, 81 ilde korsanla mücadelede valilikler bünyesinde oluşturulan il denetim komisyonları için de yeni eğitim dönemini başlattı. Bu kapsamda, 2010'dan bu yana 900 komisyon üyesine eğitim verilirken, Antalya'da dün başlayan ve yarına kadar sürecek yeni eğitim seminerleriyle 30 ilin denetim komisyonlarındaki üyelere telif hakları alanında gelişen uygulamalar aktarılacak.

Eğitim seminerlerinde, AB uzmanları ile fikri haklar alanında ihtisas sahibi hakim ve savcıların da komisyon üyelerine tecrübelerini aktarması planlanıyor.






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Eğitim SeminerleriKorsanla MücadeleKültür Ve Turizm Bakanı Numan KurtulmuşKültür Ve Turizm BakanlığıTelif Hakları Genel Müdürlüğü
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