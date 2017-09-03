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Bakanlık bayramda hastaları unutmadı

- TKHK İletişim Daire Başkanı Özhan, "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Bakanlık bayramda hastaları unutmadı

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanı Ali Özhan, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Bayram süresince hastanelerde yatan hastalar ve nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlarla bayramlaşmak için bakanlığın "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci ile Diyarbakır'a gelen Özhan, Çermik, Ergani, Bismil ve Silvan ilçelerindeki kamu hastanelerini ziyaret edip, hastalar ve çalışanların bayramını kutladı, karanfil verdi.

Bakanlığın üst düzey yöneticilerinin ülke genelindeki hastaneleri bayram süresince gezeceğini aktaran Özhan, şöyle konuştu:

"Gerek inancımızda gerekse kültürümüzde hasta ziyareti birçok işe öncelenir. Mesela peygamber efendimiz der ki 'Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür.' Hamdolsun hastalarımıza ve nöbet tutan sağlık çalışanlarımıza uğradık dualarını aldık, şifa dileklerinde bulunduk."

Hastalar ise üst düzey yetkililerin kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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DiyarbakırTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İletişim Daire Başkanı Ali Özhan
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