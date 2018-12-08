Bakanlık binasından Sıfır Atık'a 200 tonluk katkı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Sıfır Atık Projesi ile ana hizmet binasında toplanan değerlendirilebilir atık miktarı 18 ayda 200 tona ulaştı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Bakanlığın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesi'nin ülke çapında duyurulması, yaygınlaştırılması, halkın bu yönde bilinçlendirilmesi, çalışmaların daha etkin, sistemli yürütülmesi ve tüm Türkiye'de uygulanması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Projenin uygulamaya geçirilmesinden itibaren ana hizmet binasında elde edilen 18 aylık değerlendirilebilir atık verileri Bakanlık tarafından paylaşıldı. Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında projenin başladığı günden bu yana 200 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

- 2 bin 57 ağaç kesilmekten kurtarıldı

Proje ile şu ana kadar 120,8 ton kağıt-kartonun geri kazanımı sağlanarak 2 bin 57 ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ayrıca 45,3 ton plastik atığın geri dönüşümüyle de 733 varil petrolün kullanımından da tasarruf edildi. 8 ton cam atık ve 10,3 ton metal atığın dönüşümüyle toplam 23 ton ham maddeden tasarruf elde edilirken, 7,2 ton organik atıktan 3,2 ton kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) üretildi.

Projeyle Bakanlık binasından çıkan 3,6 ton yemek artığı da sokak hayvanları için barınaklara gönderildi.

Öte yandan 3 bin 610 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümüyle aynı oranda biyodizel, 1455 litre atık motor yağının dönüşümüyle 909 litre madeni yağ ile 249 ton elektronik atığın dönüşümüyle 75 kilogram değerli metal ekonomiye kazandırıldı.

Elde edilen kazanımlar sonucunda da 762 bin 918 kilovatsaat enerji, 3 bin 388 metreküp su, 1381 metreküp depolama alanının tasarrufu sağlandı, sera gazı salınımı ise 24,4 ton azaltıldı.

