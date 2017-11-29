Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kolombiya yardım kampanyası Growtech Ordino henüz kaldırılmadı!
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek

Bakanlık 'Çiftlik Bank' için inceleme başlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

Bakanlık 'Çiftlik Bank' için inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde vatandaşlar tarafından saadet zinciri olduğu gerekçesiyle şikayet konusu olan Çiftlik Bank isimli sanal oyun için inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına son dönemde yapılan başvurularda, sanal çiftlik oyunu olarak bilinen "Çiftlik Bank" isimli gelir vadeden sistemin yasal olup olmadığı soruldu. Vatandaşların, söz konusu oyunun, piramit satış sistemi olabileceği gerekçesiyle denetim yapılmasını talep ettiği öğrenildi.

Bakanlık da son dönemde yazılı ve görsel medyada sıklıkla gündeme gelen, ihbar ve şikayetlere de konu olan sanal çiftlik oyununa ilişkin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında harekete geçti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "Çiftlik Bank" isimli sistemi işlettiği anlaşılan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de bulunduğu bazı şirket ve organizasyonları denetim kapsamına aldı.

Bakanlığın, benzer yapıların tespiti ve denetimine ilişkin çalışmalarının devam ettiğine işaret edildi.

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankEkonomiGümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5