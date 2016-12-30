Bakanlık, Fikirtepe'de çözüm için sahaya iniyor

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Bir taraftan hiç başlanmamış adalarda İller Bankası ve Kiptaş olarak devreye giriyoruz, bir taraftan da çözüm bulamayan grupları birbirinden ayırarak, yeni imarlar yaparak orada yol açıyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özhaseki, Fikirtepe'deki çalışmalar özelinde kentsel dönüşüm alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özhaseki, Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin iyi niyetle başladığını anlatarak, gönüllü aktörlerin zamanla geri çekilmesiyle vatandaşlarla müteahhitlerin karşı karşıya kaldığını söyledi.

Fikirtepe'de birtakım çözümsüzlüklerin insanları bıktırdığını belirten Özhaseki, "Bu bölge Kadıköy'ün en merkezi yeri. 45-50 bin kişiyi ilgilendirecek bir olay var ortada. Tabii, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizler kentsel dönüşümün yasalarını yapıp bu işi düzenlemeye çalışan bir kurumuz. Fiili olarak gidip arazide çalışan bir kurum değiliz. Burada daha çok şahıslar ya kendi evleriyle ilgili dönüşüm yaparak veya belediyeler topluca insanları bir araya getirerek yaparlar. Yasa böyle." diye konuştu.

Özhaseki, Fikirtepe'deki olan bitene, yıllardır süren birtakım sıkıntılara göz yummadıklarının altını çizerek, iki aydır farklı bir çaba içerisinde olduklarını anlattı.

- "Fikirtepe'de çözüm ortağı olarak devreye giriyoruz"

Fikirtepe'deki vatandaşlarla ve müteahhitlerle belli aralıklarla bir araya geldiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Önce oradaki insanları dinledim. Platformlar var, derdini dile getirmeye çalışan insanların bir araya getirdikleri birliktelikler var, onları dinledim. Müteahhitler grubunu dinledim. Bulduğumuz çözümlerle şimdi Fikirtepe'de adeta çözüm ortağı gibi devreye giriyoruz. Biz oradaki sıkıntıları birkaç ana noktada tespit ettik. Sonra da her birine yeni çözümler getirdik. İnşallah yapacağımız son toplantıda da umarım orada 15-20 gün, bir ay içerisinde bir temel atma töreni düzenleriz. Binlerce insanı çözüme kavuştururuz. Aslında orada 60 civarında büyük ada var. Bu adalar içerisinde sadece 25 tanesi işi bitirmiş, işe başlamak üzere. 15 tanesi ihtilaflı, sıkıntılı ve adeta yıllardır yılan hikayesine dönen oradaki bu durumdan dolayı vatandaş müteahhitleri, müteahhitler de vatandaşları suçluyor."

Özhaseki, sıkıntıya düşen müteahhitler olduğu gibi, "Son anda nasıl istifade ederim" şeklinde, müteahhitlerden daha çok şey koparmaya çalışanların varlığına da dikkati çekti.

Bu sorunlara buldukları çözümle, çok daha hızlı şekilde devreye gireceklerini aktaran Özhaseki, "Bir taraftan sıkıntıya düşen müteahhitlerin ellerindeki imkanlara ortak oluyoruz, bir taraftan hiç başlanmamış adalarda İller Bankası ve Kiptaş olarak devreye giriyoruz. Bir taraftan da çözüm bulamayan grupları birbirinden ayırarak, yeni imarlar yaparak orada yol açıyoruz. Öyle ümit ediyorum ki çok kısa sürede inşaatlar başlar ve inşaat süresi 2 sene gibi bir zaman içerisinde biter. Oradaki vatandaşın mağduriyeti de son bulur. Bunun çabası içerisindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Bazı müteahhitlerin bir ada içerisinde çalışma yaptığını, kiminin yüzde 10, kiminin yüzde 25, kiminin de yüzde 40 civarında vatandaşları ikna ettiğini dile getiren Özhaseki, bu durumda bir araya gelerek anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

- "Vatandaşı ikna edip işi bitireceğiz"

Özhaseki, bazı adalarda her bir köşede ayrı ayrı insanlarla anlaşan değişik müteahhitler bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun dışında zamanında girmiş, vatandaşın büyük bir çoğunluğunu ikna etmiş ama birkaç kişiye takıldığı için iş 2-3 senedir kendi ekonomik gücünü yitirmiş bir müteahhit grubu da var. Bir taraftan iki müteahhit arasında ayrım yaptığımızda imardan doğan haklarını kaybeden müteahhitler de var. Bütün bunlara ayrı ayrı çözümler getirdik. O çözümleri getirince işler hareketlenmeye başlıyor. Tahmin ediyorum ki bir 10 kadar adada temel atacağız, 5 kadarında da yıkıma başlayacağız. Bu 15 adada da nereden baksanız 15-20 bin kişiyi ilgilendiren bir hareket başlayacak. Orada nihayetinde hareketlenmeyen, hiç hareket olmayan yerlerde de İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak gideceğiz ve levhamızı takacağız. Vatandaşı ikna edip işi bitireceğiz. Bu aşamadayız."

- İstanbul'u rezerv alanlarla rahatlatacağız"

Kentsel dönüşüme giren yerlerdeki konut stokunun artması konusunu da değerlendiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Fikirtepe ile ilgili şu anda artık yapabilecek bir şey yok. Ok yaydan çıkmış, menzile giderken menzil şaşırmış. Biz onu menzile doğrultmaya çalışıyoruz. Orada bütün planlamalar yapılmış, yoğunluklar verilmiş. Artık kimi inşaatlar başlamış, kimi evler yıkılmış, kimi hafriyat aşamasında kalmış. Yeniden bir planlama söz konusu olmaz ama İstanbul özeli için söyleyecek olursak burada mutlaka bizim rezerv alanlarla rahatlamamız lazım. Bir mahallede dönüşüm olacağı zaman iki misli yoğunluk vererek işi çözemeyiz. İki misli konutu fazlalaştırarak insanları rahat ettiremeyiz. Çünkü oradaki sosyal donatı alanları dediğimiz okullar, yeşil alanlar, otoparklar, yollar vesaire iki misli büyümüyor. Evler çoğalıyor, yollar, okullar yeşil alanlar aynı kalıyor. O zaman bir başka felaket bekliyor. Bunu çözecek başka formüller ürettik şimdi. İstanbul için onları uygulayacağız."

Özhaseki "rezerv alanlar" dendiğinde kamu arazilerinin de anlaşılması gerektiğini belirterek, kamu alanlarını da dönüşümlerde kullanacaklarını yineledi.

Askeri alanların yeşil alanlara dönüşmesinde bir istisna olmadığına vurgu yapan Özhaseki, şehrin çeperlerinde kalmış arazileri de değerlendirip bu noktaları rezerv alanlar olarak kıymetlendireceklerini söyledi.

Özhaseki, Fikirtepe'nin, öngörüldüğü gibi iki yıl içerisinde bitirileceğini belirterek, bunun inşaat hızı için makul bir süre olduğunu anlattı.

- "Kentsel dönüşümde hız artacak"

Kentsel dönüşümde hedeflenen hız konusunda da değerlendirmelerde bulunan Özhaseki, "2012’de yasa çıkmış, yaklaşık 4 yıl boyunca uygulamada kalmış. Bu süre içinde ancak 3 milyon insanı ilgilendiren bir dönüşüm yapabilmişiz. Halbuki bizim bunu çok daha hızlı, 2-3 misli fazla yapmamız lazım. Yapılırken de mutlaka birtakım hatalar olmuş, onları da görmüşüz bu 4 yıl içinde. Şimdi bu yıl çıkaracağımız yasalarla ve alacağımız tedbirlerle bir taraftan kentsel dönüşümü eskiden olduğu hızının birkaç misli hıza ulaştıracağız. İstanbul için söyleyecek olursak, eğer bilim adamları '15 yıl içerisinde 2030'a kadar bir deprem olacak' diyorlarsa ve 'Bunun şiddeti 7 civarında olacak' diyorlarsa bunu ciddiye almak gerek diye düşünüyorum."

- KİPTAŞ ve bazı firmalar arasında protokol imzalandı

Öte yandan, Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında yaşanan tıkanıklığı gidermek amacıyla çalışmalarını hızlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mağduriyetleri gidermek için bir adım daha attı.

Bakanlık koordinesinde Fikirtepeki inşaatların bitirilmesi için yürütülen çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı toplantıda, Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve 2 firma yetkilisi arasında protokol imzalandı.