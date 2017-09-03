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Bakanlık hastaları ve sağlık çalışanlarını bayramda yalnız bırakmadı

- Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ateş ve beraberindeki yetkililer, "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Erzurum'daki hastanelerde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Bakanlık hastaları ve sağlık çalışanlarını bayramda yalnız bırakmadı

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş ve beraberindeki heyet, Erzurum'daki hastanelerde tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kurban Bayramı süresince hastanelerde tedavi gören hastalar ve nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlarla bayramlaşmak için bakanlığın "81 il 81 ziyaret" programı kapsamında Erzurum'a gelen Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş ile bakanlıkta görevli çeşitli daire başkan ve yardımcıları, kentin Hınıs ve çeşitli ilçelerindeki kamu hastanelerini ziyaret edip, hastalar ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı, çeşitli hediyeler verdi.

Ülke genelindeki hastaneleri bayram süresince gezeceklerini ifade eden Ateş, hastalara ve sağlık personeline Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın selamını iletti.

Hastalar ise yetkililerin kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ateş'e ziyaretinde Erzurum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Akif Güler ve hastane yöneticileri eşlik etti.

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