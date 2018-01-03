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Bakanlık kazazede vaşağı uydudan izleyecek

- Erzincan'da trafik kazasında yaralanıp getirildiği Kars'ta tedavi edilen vaşak, doğal yaşam alanına bırakılıp uydudan takibe alınacak - Prof. Dr. Uzlu: - "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesinin ortak çalışmasıyla vaşak doğaya geri dönüyor. Bu çalışma süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı vaşağı doğada takip etmek için uydu verici tasması gönderdi, biz de vaşağa taktık. Bakanlığımız vaşağı takip edecek"

Bakanlık kazazede vaşağı uydudan izleyecek

KARS (AA) - Erzincan'da trafik kazasında yaralanıp getirildiği Kars'ta tedavi edilen vaşak, doğal yaşam alanına bırakılıp Orman ve Su İşleri Bakanlığınca uydudan takip edilecek.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince, 13 Aralık 2017'de Erzincan-Erzurum karayolunda yaralı bulunan ve bir aracın çarptığı belirtilen dişi vaşak, tedavi edilmesi amacıyla Kars'taki Kafkas Üniversitesine bağlı Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada tedavisi yapılan vaşağa sağlığına kavuşmasının ardından doğada izlenebilmesi için uydu vericisi takıldı. Vaşak daha sonra görevlilerce doğal yaşam alanına bırakılması için Erzincan'a götürüldü.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Uzlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzincan'dan yumuşak doku travmasıyla gelen dişi vaşağın tedavisinin tamamlandığını söyledi.

Vaşağın uydu vericisiyle takip edileceğini ifade eden Uzlu, "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesinin ortak çalışmasıyla vaşak doğaya geri dönüyor. Bu çalışma süresince Orman ve Su İşleri Bakanlığı vaşağı doğada takip etmek için uydu verici tasması gönderdi, biz de vaşağa taktık. Bakanlığımız vaşağı takip edecek." diye konuştu.

Uzlu, sürücülerin karayollarında yabani hayvanlara karşı dikkatli olması uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

"Vaşak büyük bir ihtimalle trafik kazasında yaralanmıştı. Tedavisini olumlu şekilde tamamlayarak doğaya gönderiyoruz. Şu anda herhangi bir sağlık problemi yok, bulunduğu alanda doğaya salınacak bundan sonra umarım araçlarla daha az karşı karşıya gelir."

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Anahtar Kelimeler:
Kafkas ÜniversitesiKarsOrman Ve Su Işleri BakanlığıProf. Dr. Erdoğan UzluVaşak
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