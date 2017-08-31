Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam pdy color note dava
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam

Bakanlık sürücüleri "Yandex" ile uyarıyor

- İçişleri Bakanlığı, sürücüleri, trafik kazalarının yoğun yaşandığı bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden uyarmaya başladı

Bakanlık sürücüleri

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının yoğun görüldüğü bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden sürücüleri uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek amacıyla gerekli tedbirleri alan bakanlık, navigasyon uygulaması "Yandex" ile iş birliği yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yaşandığı yol güzergahlarında yolculuk yapan sürücüler bu uygulama üzerinden uyarılmaya başlandı.

Tatil süresince trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı mesaj uygulaması, Türkiye genelinde kritik bin 800 noktada devreye alındı.

Uygulamayla, ölümlü kazaların yoğun yaşandığı yol güzergahında olduğu konusunda uyarılan sürücülere "Dikkat kaza riski! Frene değil, kurala güven" mesajı gösteriliyor.

Daha önce de aynı yol güzergahlarındaki mola yerlerini lokasyon bazlı SMS ile sürücülere bildiren bakanlık, bu uygulamalarla trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Alınan önlemler sayesinde geçen yıllara oranla bu yıl bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında yüzde 50 azalma yaşandığı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıYandex
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5