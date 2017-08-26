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Bakanlıktan Adil Öksüz açıklaması

- İçişleri Bakanlığı, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı - Açıklamada 31 Temmuz 2016 tarihinde Elazığ'dan Ankara aktarmalı İzmir'e uçan kişinin FETÖ firarisi ile sadece isim benzerliği olan 1977 Bingöl Genç doğumlu Adil Öksüz olduğu belirtildi

Bakanlıktan Adil Öksüz açıklaması

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün, "serbest bırakıldıktan sonra hakkında çıkarılan yakalama emrine rağmen defalarca Ankara, İstanbul, İzmir ve Elazığ'a uçakla seyahat ettiği, havalimanlarında yakalanmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucu, haberde seyahat ettiği belirtilen Adil Öksüz'ün, "FETÖ'nün mahrem imamı" firari Adil Öksüz değil, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası farklı başka bir vatandaş olduğu belirtildi.

Açıklamada, isim ve soyadı benzerliği olan vatandaşın, 31 Temmuz 2016 tarihinde Elazığ'dan Ankara aktarmalı İzmir'e uçan 1977 Bingöl Genç doğumlu Adil Öksüz isimli kişi olduğu bildirildi.

Öksüz'ün, dayısının cenazesi için Elazığ'a geldiği ve yanında seyahat ettiği kişinin kız kardeşi Gurbet Demir olduğu kaydedildi.

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