Bakanlıktan balık çiftlikleri açıklaması

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Bodrum'daki Mandalya Körfezi'nde faaliyet gösteren balık çiftliklerine ilişkin, "Balık çiftlikleri gerekli bütün iş ve işlemlerini tamamladıkları ve yerine getirdikleri için yetiştiricilik izni almışlardır. Ruhsatı bulunmayan hiçbir tesisin faaliyette bulunması mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık tarafından, Bodrum'daki Mandalya Körfezi'nde bulunan balık çiftlikleriyle ilgili basına yansıyan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kurulmasına yönelik işlemlerin, ilgili mevzuatlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütüldüğü, denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislerin ruhsat işlemlerinin, ilgili bakanlıklarla diğer kurum ve kuruluşların olumlu görüşleri alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ÇED olumlu raporu alınmadan su ürünleri yetiştiricilik tesisinin kurulmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddialara konu Mandalya Körfezi'nde tesislerin bulunduğu Milas ve Bodrum yetiştiricilik alanları için 2007'de olumlu ÇED raporu verilmiştir. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, kıyıdan uzaklık, derinlik, akıntı hızı ve çevresel koruyucu tedbirler gibi kriterler dikkate alınarak bilimsel kuruluşlar ile 12 ilgili kurumun olumlu görüşleri doğrultusunda ruhsatlandırılmaktadır. Mandalya Körfezi'nde faaliyet gösteren balık çiftlikleri de gerekli bütün iş ve işlemlerini tamamladıkları ve yerine getirdikleri için yetiştiricilik izni almışlardır. Ruhsatı bulunmayan hiçbir tesisin faaliyette bulunması mümkün değildir."

- "Denetimler düzenli yapılıyor"

Muğla'da su ürünleri yetiştiriciliği için tespit edilen alanların, çevresel hassasiyetler doğrultusunda koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi dikkate alınarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu tesislerin denetimleri ve bulundukları deniz alanına ait su analizlerinin düzenli yapıldığı bildirildi.

Türkiye'nin, su ürünleri yetiştiriciliğinde çevre hassasiyeti en yüksek korumacı uygulamalara sahip ülkelerin başında geldiği, tesislere ait kafeslerin kapladığı deniz yüzey alanının, toplam deniz alanına göre ekosistemi etkilemeyecek düzeyde olduğu aktarıldı.

Ruhsatı olmayan hiçbir firmanın yem üretimi yapmasının mümkün olmadığı ve firmalar tarafından üretilen yemlerin özellikle içerikleri itibarıyla sürekli kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balık yetiştiriciliği yapılan işletmeler ve bu işletmelerde kullanılan yemler denetlenmektedir. Bu denetimler, ülkemizin resmi kurumları yanında bağımsız uluslararası kalite ve sertifikasyon kuruluşlarınca da yapılmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde üretim yapan firmaların yetiştirdiği balıklara, Uluslararası Kalite Enstitüsü tarafından 'Dünyanın en kaliteli balıkları' ödülleri verilmektedir. Ülkemiz genelindeki bütün balık çiftliklerinde kullanılan yemler ve yetiştirilen balıklar, her türlü hijyen, sağlık ve çevre şartlarına uygun üretildiğinden, balıklarımızın büyük bölümü başta AB ülkeleri olmak üzere 80 farklı ülkeye ihraç edilmektedir. İlgili mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini yürüten, Bakanlığımızın her tür denetimine tabi olan ve gerek kaliteli üretimleri gerekse de yaptıkları ihracatla ülkemiz tarımına ve ekonomisine ciddi katkılar sunan bu çiftliklerimiz, ülkemizin yüz akıdır. Dolayısıyla sadece bu bölgemizdeki değil, ülkemizin diğer yerlerinde üretimde bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerimizle ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."