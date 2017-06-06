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Bakanlıktan çevrecilere internet üzerinden görev

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, çevre bilincinin artırılması amacıyla "www.cevregorevim.com" adlı internet sitesi hazırlandı .

Bakanlıktan çevrecilere internet üzerinden görev

ANKARA - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevrenin korunmasına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla dün açılan "www.cevregorevim.com" internet sitesini ilk gün 10 bin kişi ziyaret etti. Site üzerinden çevrecilere "Parktaki herhangi bir ağaca su ver", "Bir çocuğa ağaç dikmeyi öğret", "Atık yağını geri dönüşüme ver" gibi görevler verildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bakanlık tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincinin artırılması ve çevrenin korunmasına yönelik farkındalık yaratılması amacıyla "www.cevregorevim.com" adlı internet sitesi hazırlandı.

Özellikle sosyal medyayı etkin kullanan 13-30 yaşlarındakilere ulaşmanın hedeflendiği sitede, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan pandalar da logo olarak kullanıldı.

İnternet sitesini ziyaret edenler, "#çevregünündegörevim" başlığı altında, "Daha mutlu yarınlar için bu yıl senin çevre görevin nedir?" sorusuyla karşılaştı.

Belirtilen yere ad ve soyadını yazan kişiler otomatik olarak, "Parktaki herhangi bir ağaca su ver", "Profil fotoğrafını caretta caretta yap", "Bir çocuğa ağaç dikmeyi öğret", "En sevdiğin çiçeği dik", "Atık yağını geri dönüşüme ver", "Su tasarrufu sağla", "Evinin önüne bir kap yemek koy", "Parka gidip kuşlara yem at" gibi 50 başlıktan biriyle görevlendirildi.

İnternet sitesini Dünya Çevre Günü'nde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederek, çevre görevlerini Facebook ve Twitter üzerinden de paylaştı.

Bakanlık yetkilileri sitenin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, çevre bilincinin daha fazla kişiye ulaşması için görevlendirmelerin Çevre Haftası boyunca devam edeceğini kaydetti.

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