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Bakanlıktan "çocuğa şiddet" görüntüleriyle ilgili açıklama

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddeti içeren ve bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin Türkiye'de çekilmediği tespit edildiği bildirildi

Bakanlıktan

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddetin kaydedildiği görüntülerinin Türkiye'de çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bakanlıkça, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "bir yetiştirme yurdunda çocuklara uygulanan şiddet" görüntülerine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, bir kadının çocuklara şiddet uyguladığı sırada kaydedilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediğinin ve kaydın 22 Aralık 2016'da yapıldığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, sosyal medya hesaplarında yer alan bu görüntülerdeki olayın Bakanlığa ait bir kurumda yaşanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bilerek ve kasıtlı biçimde kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz paylaşımlar, kurumlarımızda bakımımız altındaki çocuklarımızı ve genelde toplumumuzu da rahatsız etmektedir. Konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmiş olup bu paylaşımı maksatlı olarak yayan hesaplarla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığışiddetYetiştirme Yurdu
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