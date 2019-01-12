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Bakanlıktan kaza açıklaması

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta giren iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır" - "Test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır"

Bakanlıktan kaza açıklaması
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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, İstanbul'da demir yolu trafiğine kapalı hatta meydana gelen kazaya ilişkin açıklamada, çalışma ve malzeme taşıyan iki iş makinesinin çarpıştığı ve araçtan atlama sonucu iki işçinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 sularında demir yolu trafiğine kapalı Kazlıçeşme-Halkalı şantiyesi demir yolu güzergahının Florya-Akvaryum kesiminde bir UNİMOG iş makinesi ile bir katener aracının çalışma ve malzeme taşımak üzere hatta girdiği aktarılarak, "Söz konusu iki iş makinesi birbiriyle çarpışmış ve olay sonucunda araçtan atlama sonucu iki işçi yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan test sürüşü yapan trenlerin kaza yaptığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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DemiryoluKazaUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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