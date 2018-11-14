ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşların geçiş ücretlerini nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddiaların tümüyle asılsız olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücretleriyle ilgili vatandaşların ve devletin aldatıldığına yönelik gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtildi.

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatının Gebze-Bursa kesiminin yapım çalışmalarının tamamlanarak trafiğe açıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu kesimlerin işletme faaliyetlerinin, görevli şirket Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, HGS/OGS etiketi vasıtasıyla sorunsuz geçiş yapılabilmesi için öncelikle etiketin sağlam olması, montaj talimatına uygun şekilde ön cama, doğru yere yapıştırılması, etiket hesabında yeterli bakiyenin bulunması, bir hesaba bağlı ise hesapta yeterli tutarda bakiyenin yer alması ya da bağlı kredi kartının limitinin yeterli olması gerektiği ifade edildi.

- Gişe işlemlerine sürekli denetim

HGS/OGS etiketi vasıtasıyla ödeme yapılamadığında ise gişede sürücülere nakit tahsilat öncesinde ilk olarak ödemesiz geçip ödemeyi 15 gün içinde yapabilecekleri yönünde bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla nakit tahsilata yönelik bir zorlama kesinlikle yoktur. Nakit veya kredi kartıyla ödeme yapmak ya da ihlalli (ödemesiz) geçerek 6001 sayılı Kanun gereği 15 gün içinde ödeme yapmak seçenek olarak sunulmaktadır. Gişelerden yapılan geçişler ve bunun karşılığında tahsil edilmesi gerekli tutarlar, gerek nakit gerekse elektronik ödeme olsun, her bir ödeme tipinde de görevli şirket, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), KGM'nin görevlendirdiği müşavir firma ve KGM bünyesindeki Üst Kontrol Merkezi tarafından ayrı ayrı titizlikle kontrol edilmektedir. İşletmeci, araçlardan ücret alsa da almasa da geçen her araç sayılıyor ve garanti kapsamında değerlendiriliyor."

Açıklamada, gişe işlemlerinin 7 gün 24 saat kayıt altına alınarak sürekli tüm taraflarca denetlendiğine dikkati çekilerek, "Dolayısıyla vatandaşların nakit ödemeye zorlandığı, nakit tahsilatların kayıtlara girmediği, vatandaşın ve devletin zarara uğratıldığı yönündeki iddialar tümüyle asılsız olup, haksız bir şekilde ilgili tüm kurum ve kuruluşları suçlar niteliktedir." ifadesine yer verildi.