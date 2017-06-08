Bakanlıktan turizm sektörüne

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sektöründe çalışanlara yönelik yapılan "İşbaşı Eğitimleri"ne katılan 505 kişi sertifika aldı.

Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından turizm sektörü çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve turizm eğitimine öncülük etmek amacıyla düzenlenen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yıl içinde farklı dönemlerde çeşitli kurslar düzenleyen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, mayıs ayında da teorik ve uygulamalı olarak verilen ön büro, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi konularını içeren "İşbaşı Eğitimi Kursları", "Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları" ve "Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları" ile "Kişisel Gelişim Semineri" gerçekleştirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri iş birliğiyle Afyonkarahisar ve Batman'da, Çeşme Otelciler Birliği (ÇEŞTOP) iş birliği ile de İzmir'de gerçekleştirilen bu kurslarda toplam 505 sektör çalışanı sertifika almaya hak kazandı.

- "Turizmin güçlenerek büyümesi için stratejik bir öneme sahip"

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan turizmin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilebilmesi ve turizm sektörünün artan rekabet ortamında var olabilmesinin en önemli şartlarından biri, nitelikli insan gücüdür." ifadelerini kullandı.

İşin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılmasının ve turistlerin verilen hizmetten memnun kalmasının hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için son derece önemli olduğuna dikkati çeken İbiş, "İnsan kaynaklarının ve iş gücü kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, turizmin güçlenerek büyümesi için son derece stratejik bir öneme sahiptir." değerlendirmesini yaptı.