ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın, dün gerçekleştirilen Yeşil Liman Sertifika Töreni'nde, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü ile ilgili sarf ettiği bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turhan'ın konuşmasında, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nde yer alan serbest pratica almaksızın 2 günlük (48 saat) bekleme süresini 207 güne (168 saate) çıkaran değişiklikle sektöre önemli katkı sağlandığını ifade etmek istediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü'nde, Türk Boğazları bölgesinde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğini artırmak amacıyla 5 ana konuda değişiklik çalışması yapılmış, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşleri alınarak 28 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmuştur. Önerilen değişikliklerden biri, 'Türk Boğazlarında Kılavuzluk ve Römorkörcülük hizmetleri, Bakanlık adına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bu yetkisini devredemez.' şeklindedir.

Sayın Bakan 'bu yeni tüzük değişikliğini de tamamlamak üzereyiz' mesajını vermek istemiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren ve denizcilik sektörünce iyi bilinen değişikliğin sektöre önemli katkılar sağladığını anlatırken, henüz bu çalışmanın devam ettiği şeklinde anlaşılacak bir ifade ortaya çıkmıştır."