Bakıcı annenin çocuğu darbettiği iddiası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, bir anaokulundaki 4 yaşındaki çocuğu darbettiği ileri sürülen bakıcı annenin tedbir amaçlı görevinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anaokulunda okul öncesi eğitimi alan 4 yaşındaki H.S.A'nın ayağındaki ağrı nedeniyle velisi tarafından geçen hafta Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğünü belirtti.

Burada tedavi gören çocuğun "Beni bakıcı anne dövdü" demesi üzerine velisinin geçen pazar günü kendilerini bilgilendirdiğini ifade eden Şevket Karadeniz, okul yönetimiyle görüşerek Okul Aile Birliği marifetiyle çalıştırılan bakıcı anne F.A'nın tedbir amaçlı olarak görevinden uzaklaştırdığını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak da inceleme başlattıklarını dile getirdi.

Çocuğu tedavi eden doktorun, ağrının kulak iltihabının ayağa vurmasıyla oluştuğunu söylediğini belirten Karadeniz, şöyle konuştu:

"Veli ve okul müdürü ile görüştüm. Çocuğun ayağı ağrıyormuş. Veli, çocuğunun ayağı ağrıdığı için hastaneye götürmüş. Teşhis için 2-3 gün hastanede kalmış. Ağrının sebebi araştırılmış. Çocuk, velisine 'Beni bakıcı anne dövdü, ayağıma vurdu' demiş. Okul müdürüne 'Durum böyle ise bakıcı anne ile ilişiği kesin, biz de bir inceleme yapalım' dedim. Ama dövme olayı var mı bilmiyoruz. Sadece 4 yaşında çocuğun beyanı var. Çocuk hala hastanede ve tedavisi devam ediyor. Okul müdürünün bugün doktorla görüşmesinde kulağındaki iltihabın ayağına vurmasından dolayı ağrı oluştuğu söylenmiş. Ama bu bize rapor olarak henüz gelmediği için bir şey de diyemiyoruz."

Görüştüğü bakıcı annenin darp iddiasını kabul etmediğini vurgulayan Şevket Karadeniz, "Geçen sene Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında İŞKUR kanalıyla işe girmiş. Bir yıl devam etmiş. Geçen yılki performansını beğendiği için Okul Aile Birliği bu sene de devam ettirmiş. Okul Aile Birliği, 'Daha önce hiçbir olumsuzluğunu görmedik, böyle bir olay da olmadı' diyor. Olayla ilgili bir inceleme başlattık." dedi.