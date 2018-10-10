BAKİEL sektöründen 8 ayda 1,1 milyar dolarlık ihracat

İSTANBUL (AA) - Bağlantı elemanları, kilit, el aletleri ve hırdavat (BAKİEL) sektörü yılın 8 ayında 1,11 milyar dolarlık ihracata imza atarken, sektörün ithalatı düşüşünü sürdürerek 1,19 milyar dolara geriledi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, BAKİEL sektöründe 2017 sonundan itibaren yaşanan ithalat düşüşü, 2018'in ocak-ağustos döneminde de devam etti. Bu süreçte 1,11 milyar dolarlık ihracat yapılan BAKİEL sektöründe, 1,19 milyar dolar ithalat gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörel olarak 2018'de ihracatta yüzde 15'lik yükseliş, ithalatta ise gözetim uygulamaları ve Türkiye geneli üretimdeki artışa bağlı olarak yüzde 10'luk bir düşüş beklediklerini bildirdi.

Bu yıl içinde yeni yatırım ve pazar arayışı içinde olacaklarını vurgulayan Tecdelioğlu, "Bağlantı elemanlarının mevcut görünümü olarak bakıldığında şuan dünya sektör ihracatı 140 milyar dolar seviyesinde. Bu konuda başı 31 milyar dolarlık ihracatla Çin çekiyor. Türkiye, geçen yıl gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık ihracatla dünya genelinde 24. sırada yer alıyor ve toplam ihracattan sadece yüzde 1 pay alabiliyor. Üretim anlamında bakıldığında, Türkiye genelinde 10 binin üstünde ihracatçı ve imalatçı firma var. Bu firmalar da iş gücü piyasasına 350 bin civarında bir istihdam yaratıyor." değerlendirmelerini yaptı

Tecdelioğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşanan siyasi ve sosyal olaylar nedeniyle sektörün bölgeye yaptığı ihracatta kan kaybettiğini belirtti.

Bu kan kaybını ABD, Meksika, Avrupa pazarlarına yönelerek gidermeye çalıştıklarını aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"2018 için sektörel anlamda ABD, Meksika, Almanya, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kendimize hedef ülkeler olarak belirledik. Bu ülke fuarlarına gerek milli katılımlarla gerekse Ur-Ge projemiz kapsamında ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Öncelikli olarak Ar-Ge ve inovasyon ile sektörde ürün gamında fark yaratacak atılımlara girişilmesi gerek. Avrupa, ihracatımızda olduğu kadar sermaye yatırımlarında da ön sırada yer almaktadır. Bu yatırımların artacağı görüşündeyiz. 2018-2020 ihracatımızın Türkiye geneli olarak 195 milyar dolar seviyelerini göreceğini ve sektörel olarak 2,5 milyar dolar seviyelerini yakalayacağımızı düşünüyoruz."

Çetin Tecdelioğlu, bağlantı elemanlarında vida, cıvata gibi çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu 24 milimetre ve üzeri çelik filmaşin üretiminin desteklenmesi talebinde bulunarak, "24 milimetre üzeri çelik kangal filmaşin üretimi ülkemizde ne yazık ki yapılamamaktadır. Bu konuda filmaşin üretimi yapan firmaların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte kayıt dışı üretimin etkili denetimlerle önlenmesi de gerek." ifadelerini kullandı.



