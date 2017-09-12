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Bakırcı esnafı hırsızlardan şikayetçi

- Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki esnaf, son zamanlarda sık sık yaşanan hırsızlık olaylarına karşı önlem istiyor

Bakırcı esnafı hırsızlardan şikayetçi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki esnaf, sık sık yaşanan hırsızlık olaylarından şikayetçi.

Kentin en önemli turistik mekanlarından Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkan sahipleri, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına karşı birçok girişi bulunan çarşı için güvenlik görevlisi talep ediyor.

Çarşı esnafından Burak Keklik, tarihi yapının sit alanı olması nedeniyle dükkanlarında değişiklik yapamadıklarını dile getirerek, tahta kapı ve pencereler nedeniyle iş yerlerinin hırsızlar için adeta hedef olduğunu söyledi.

Sabaha karşı dükkanına hırsız girdiğini anlatan Keklik, "Güvenlik kamerası kaydı var. Hırsız tahta kapıyı bir tekmeyle kırıp arkadaşıyla içeri giriyor. Dükkandaki birbirinden değerli bakırları torbalara doldurarak kaçıyorlar. Ortalama 3 bin liralık zararımız var." diye konuştu.

Hırsızlık mağduru esnaf Salman Çarlı da, 10 gün önce dükkanına hırsız girdiğini ve polislerin görüntüleri kontrol ettiğini ancak henüz bir sonuç çıkmadığını belirterek, bakırın değerinden dolayı hırsızlık olaylarıyla karşılaştıklarını vurguladı.






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