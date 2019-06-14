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Bakırcılıktan seracılığa başarı hikayesi

Bakmayın seracıyım dediğine, o işi de çok iyi yapıyor ama asıl mesleğini duyunca biz de çok şaşırdık.

Bakırcılıktan seracılığa başarı hikayesi
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Ekonomi gazetecileri olarak SERKONDER Başkanı Halil Kozan’ı geçtiğimiz günlerde ziyarete ettik. Sohbet esnasında başarı hikayesini anlatan Halil Kozan’ın bakırcı olduğunu duyunca inanamadık. 

Şimdilerde sera kuran, seracılığın modernleşmesi konusunda özverili çalışmalar yapan SERKONDER Başkanı Halil Kozan, 1987 yılında henüz öğrenciyken bakırcılık yaptığını ve Hürriyet Gazetesi’ne manşet olduğunu belirtiyor. Genç yaşında özellikle yaptığı işi manşete taşıması oldukça ilgimizi çekiyor.

“Seracı olmak için bakırcı olmak gerekiyor”

Ustaları tarafından özenle hazırlanarak el işçiliği ile bilinen bakırcılık bir dönem Halil Kozan’ın kazanç kapısı oluyor. Şimdilerde kaybolan meslekler olarak bilinen bakırcılığın nesli tükenince bu kez şansını seracılıkta deniyor. 

2011 yılında kurulan ve geçtiğimiz aylarda yeni yönetimini belirleyen SERKONDER’e başkan seçiliyor. 

Seracıların Türkiye’de önemli işler yaptığını anlatan Başkan Kozan sözlerini şöyle sürdürüyor;

 -Her zaman söylediğimiz, şu doğru yatırımı doğru zamanda yaparsanız en çabuk geri dönüşüm seracılık sektöründe. Sera denilince insanlar dört direk bir naylon zannediyorlar. Şu anda bizim bahsettiğimiz modern seracılık. Modern seracılıkla bütün iklimlendirmeleri bilgisayar kontrolü ile yapılmış dünya çapında modern seralar kuruyoruz.

 -Bütün dünya Türk iş adamlarının kurduğu seraları konuşuyor, şimdi Türkiye’de modern seralar kurmak için kolları sıvadık. Seracıların önündeki engeli kaldırılmasını istiyoruz.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın verdiği mesaj üzerine hareket geçtik. Önümüzdeki dönem tarıma damga vurmak istiyoruz.


 

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Anahtar Kelimeler:
Halil KozanSERKONDER
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