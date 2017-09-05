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Bakırköy Adalet Sarayında adli yıl açılışı

- Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının katılımıyla 2017-2018 adli yıl açılışı gerçekleşti

Bakırköy Adalet Sarayında adli yıl açılışı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Adalet Sarayında düzenlenen törenle hakim, savcı ve adliye çalışanlarının katılımıyla 2017-2018 adli yıl açılışı gerçekleşti.

Bakırköy Adalet Sarayında yeni adli yılın açılışı dolayısıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı’nı kutlayarak, "İnşallah hepimiz için hayırlı ve başarılı bir yıl olur. Benim gibi aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza 'hoş geldiniz' diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Recep Karaman da "2017 adli yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve huzur diliyorum. Adliyemizde yeni göreve başlayacak hakim, savcı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni adli yılda hakkaniyetli, hukuka uygun kararlar verilmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Törene, adliyede görev yapan başsavcıvekilleri, savcılar, hakimler ve personel katıldı.

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