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Bakırköy'de silahlı soygun

- Bakırköy'de durdurdukları otomobilden yüklü miktarda parayı gasbeden soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini de yaralayarak kaçtı

Bakırköy'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de silah zoruyla durdurdukları araçtaki yüklü miktarda parayı gasbeden soyguncular, kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak'ta araçlarıyla evden ayrılan kişilerin önü, silahlı şüphelilerce kesildi. Silah zoruyla otomobildekileri etkisiz hale getiren soyguncular, araçta bulunan yüklü miktardaki parayı alarak kaçtı.

Bu sırada kendilerine engel olmak isteyen apartmanın güvenlik görevlisi Mehmet Gül'ü de silahla yaralayan şüpheliler, bindikleri araçla bölgeden uzaklaştı.

Yaralanan güvenlik görevlisi, hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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BakırköySilahlı Soygun
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