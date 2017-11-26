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Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İncirli mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile bir hafif ticari...

Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İncirli mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık personeli kazaya karışan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan ve başından hafif yaralanan kişiye müdahale etti. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



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Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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