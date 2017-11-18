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Bakırköyspor Vakfı tesisinin yıkımı

- Vakıf yöneticileri, üyeler ve mahalle sakinleri yıkımı protesto etti

Bakırköyspor Vakfı tesisinin yıkımı

İSTANBUL (AA) - Bakırköyspor Vakfı tesisinin yıkımı, vakıf yöneticileri, üyeler ve mahalle sakinlerince protesto edildi.

Tesis önünde toplanan grup adına konuşan eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Bakırköyspor Vakfı Başkanı Dr. Kemal Naci Ekşi, her sene yaklaşık 2 bin öğrenciye burada eğitim verdiklerini söyledi.

Ekşi, 30 seneden beri 50 bine yakın öğrenciye sporun çeşitli dallarında eğitim aktardıklarını belirterek, buranın kaçak olduğu iddiasıyla yıkıldığını kaydetti.

Binaların kaçak olmadığını savunan Ekşi, binaların kendi zamanında belediye tarafından ihale edilip inşaatının tamamlandığını ve kendisinden sonraki belediye zamanında da kesin kabulünün yapıldığını belirtti.

Ekşi, bu durumun, buranın kaçak ve ruhsatsız olmadığını gösterdiğini kaydetti.


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