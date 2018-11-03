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Baklava kutusunda 1,5 milyon dolar ele geçirildi

- Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş 1,5 milyon dolar bulundu

Baklava kutusunda 1,5 milyon dolar ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından, Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde baklava kutularına yerleştirilmiş 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk analiz birimi personelince takibe alındı.

Gözetim altında gümrük işlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı inceleme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı şekilde arandı.

Aracın bagajında iki büyük baklava kutusuna gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda, yasa dışı yollarda yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir kişi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu.

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DolarGümrük MuhafazaHabur Sınır KapısıTicaret Bakanlığı
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