Bakü 2017'ye coşku içinde girdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü, yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

Yeni yılın gelişine günler öncesinden hazırlanan, cadde ve meydanlarının rengarenk ışıklar ve büyük ağaçlarla süslendiği Bakü, 2017'ye coşkuyla girdi.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a toplanan binlerce Bakülü, yeni yıla havai fişek gösterileriyle "merhaba" dedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, vatandaşları yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü nedeniyle kutladı.

Konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında nisanda yaşanan çatışmalara değinen ve bazı stratejik bölgelerin işgalden kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan askeri kahramanlık gösterdi. Bayrağımız bugün işgalden kurtarılan topraklarda dalgalanıyor. Kendi toprağımızda hiçbir zaman 2'nci Ermeni devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

2016'da spor alanında da başarılar elde ettiklerini ve Azerbaycanlı sporcuların Rio Olimpiyat Oyunları'nda 18 madalya kazanarak Azerbaycan'ın "spor ülkesi" olduğunu ispat ettiğini ifade eden İlham Aliyev, geride bıraktıkları yılda hem askerilerin hem de sporcuların kendilerine zafer sevinci bahşettiğini vurguladı.

Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru'nda çalışmaların başarıyla sürdürüldüğünü bildiren Aliyev, "Güney Gaz Koridoru Azerbaycan'ın girişimi ve finansal desteğiyle yapılan büyük uluslararası projedir. Proje tamamlandığında Azerbaycan büyük menfaat elde edecektir. Sadece Şahdeniz değil, Abşeron yatağından çıkarılacak doğalgazı da Güney Gaz Koridoru ile göndereceğiz." şeklinde konuştu.