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'Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Azerbaycan'ı ulaştırma merkezine dönüştürecek'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu tarihi proje Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Azerbaycan'ı uluslararası ulaştırma merkezlerinden birine dönüştürecektir. Çok sayıda ülke Bakü-Tiflis-Kars projesine katılmak için bize müracaat etti." dedi.

'Bakü-Tiflis-Kars demiryolu Azerbaycan'ı ulaştırma merkezine dönüştürecek'

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun sadece Azerbaycan ve bölge için değil, dünya için de önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bu tarihi proje, Azerbaycan'ı uluslararası ulaştırma merkezlerinden birine dönüştürecektir." dedi.

Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ekonomisinin 2017'de büyüdüğünü, döviz rezervinin 4,5 milyar dolar artarak yaklaşık 42 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Azerbaycan ordusuna ilişkin Aliyev, ordunun daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını kaydetti.

Aliyev, orduya gerektiği kadar bütçe ayırdıklarına ve ayıracaklarına dikkati çeken Aliyev, "Ermenistan'dan farklı olarak biz kendi gücümüzle yaşıyoruz, askeri gücümüzü de kendi kaynaklarımızla büyütüyoruz. Ermenistan'dan farklı olarak kimseden hiçbir şey dilenmiyoruz, kimseye yalvarmıyoruz. Azerbaycan kamuoyu da düşmanlarımız da bilsin ki Azerbaycan ordusu bundan sonra da güçlenecek." diye konuştu.

Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney Gaz Koridoru Projesi'ne de değinen Aliyev, "Şahdeniz 2'de işlerin yüzde 99'u, Azerbaycan'la Gürcistan'ı birleştiren Güney Kafkasya Boru Hattı'nda yüzde 93'ü, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nda (TANAP) yüzde 90'u, Trans Adriyatik (TAP) doğalgaz boru hattında yaklaşık yüzde 62'si tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Açılışı 2017'de yapılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun sadece Azerbaycan ve bölge için değil, dünya için de önemli bir proje olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bu tarihi proje, Azerbaycan'ı uluslararası ulaştırma merkezlerinden birine dönüştürecektir. Çok sayıda ülke Bakü-Tiflis-Kars projesine katılmak için bize müracaat etti. Birkaç mevkidaşımla bu konuyu bizzat müzakere ettim. İlgili talimatlar verildi ve projeye katılmak isteyen ülkelerin yük potansiyelini analiz etmek için çalışma grupları oluşturulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl, 1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacaklarını hatırlatan Aliyev, 2018'i "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Yılı" ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevBakü-Tiflis-Kars DemiryoluGüney Gaz KoridoruTANAP
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