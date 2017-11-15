"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu: Bölgesel Yansımalar ve ABD İçin Fırsatlar" paneli

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu projesiyle ilgili, "Bu proje sadece bölgesel anlamda ekonomik faydaları beraberinde getirmeyecek, aynı zamanda bölgesel barış, refah, güvenlik ve istikrara katkı sağlayacaktır." dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Hazar Politika Merkezi (CPC) tarafından organize edilen "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu: Bölgesel Yansımalar ve ABD İçin Fırsatlar" paneline Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın Washington büyükelçileri konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye'nin BTK projesiyle ilgili yaklaşım ve önceliklerini anlatan Büyükelçi Kılıç, Türkiye'nin projeye salt bir altyapı veya ulaştırma projesi olarak değil, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşimlere kapı aralayacak kapsamlı bir çalışma olarak baktığını vurguladı.

- "Bölgesel barış, refah, güvenlik ve istikrara katkı sağlayacak"

Türkiye'nin tamamlayıcı altyapı projeleri anlamında Marmaray, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi devasa adımlar attığına işaret eden Büyükelçi Kılıç, "Bu proje Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın büyük çabaları ve müttefiklerimizin destekleriyle bu noktaya gelmiştir. Bu proje sadece bölgesel anlamda ekonomik faydaları beraberinde getirmeyecek, aynı zamanda bölgesel barış, refah, güvenlik ve istikrara katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Çin'den Londra'ya kadar bir engele takılmadan ekonomik malların ve insanların demiryolu ile ulaşabilmeleri noktasında projenin çok değerli olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Burada sadece üç ülkenin birbirine bağlanmasından bahsetmiyoruz, aynı zamanda tüm Orta Asya cumhuriyetlerinin Batı ulaşım hatlarına bağlanmasından da söz ediyoruz. Orta Asya'ya kadar uzanan içinde bulunduğumuz bölge, devasa bir enerji, ticaret, ulaşım ve turizm potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov da projenin Azerbaycan için çok değerli olduğunu vurgulayarak, Bakü'nün bu kapsamda birçok ilave alt ve üst yapı projesi geliştirmekte olduğunu anlattı.

Suleymanov, Rusya ve İran gibi komşu ülkelerin projeye bakış açılarının da çok önemli olduğuna dikkat çekerek, ilgili ülkelerin olumlu katkılarının herkese ciddi geri dönüşler sağlayacağını dile getirdi.