Bakü'de 4. Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı başladı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 4 Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı (RECEXPO 2018) kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bakü Expo Center'de bir Türk firması olan ElanExpo tarafından düzenlenen fuara ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Portekiz, Karadağ, ABD ve İspanya'dan emlak şirketleri katıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği fuarda, projelerini Azerbaycanlı yatırımcıların beğenisine sunmak isteyen Türk gayrimenkul sektörünün öncü şirketleri de yer aldı.

Türkiye'de inşaat, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkati çeken Sur Yapı da fuarda İstanbul ve Antalya'daki toplam 15 projesini tanıttı.

Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sur Yapı'yı Azerbaycanlılara anlatmak istediklerini söyledi.

Sur Yapı'nın Türkiye'nin en büyük gayrimenkul firmalarından biri olduğunu bildiren Ekener, her bütçeye uygun projeler geliştirdiklerini ve Azerbaycanlıların bu projelere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Antalya'da adeta yeni bir şehir kurduklarını belirten Ekener, bu projeyi de Azerbaycan'da tanıtmak istediklerini sözlerine ekledi.

Fuarın organizatörü ElanExpo şirketinin pazarlama direkörü Nihan Hoşben ise fuarda 9 ülkeden 100'ün üzerinde projenin yer aldığını bildirdi.

Hoşben, Azerbaycanlıların fuara gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Fuar, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.

