BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakü Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu Renkleri" adlı konser düzenlendi.

Bakü'de Haydar Aliyev Sarayı'nda düzenlenen konseri Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ve 2 binden fazla davetli izledi.

Terör ve 15 Temmuz darbe girişimi şehitlerinin saygı duruşu ile anıldığı, iki ülke milli marşlarının seslendirildiği konser öncesinde konuşan Büyükelçi Özoral, Azerbaycan veTürkiye'nin "Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu" olduğunu söyledi.

İçinde bulundukları dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğinin öneminin bir kat daha arttığını vurgulayan Özoral, iki ülkenin her açıdan birbirini daha iyi tanıması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycanlı Milletvekili Hikmet Babaoğlu, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin "bir millet, iki devlet" felsefesine dayandığını belirtti.

Tarihin çok zor sürecinden geçtiklerini ve bu sürecin milletlerin iradesinin sınavı olduğunu ifade eden Babaoğlu, "Tüm zor şartlara rağmen kardeş Türkiye bu sınavdan yüz akı ile çıkacak ve tarihe attığı imzayı bir daha tasdik edecektir." ifadelerini kullandı.

Kültürel etkinliklerin, ilişkilerin geliştirilmesinin önemine sağladığı katkılardan bahseden Babaoğlu, "Anadolu köklü kültüre sahip. Azerbaycan ve Anadolu aynı kültür kaynağından gıdalanıyor. Azerbaycan ve Türkiye'nin gücü birliklerindedir. Bugün hepimizin bu güce ve birlikteliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Konser programında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Şanlıurfa ve Sivas Türk Halk Müziği Koroları ile Ankara, İstanbul ve İzmir Klasik Türk Müziği Korolarından sanatçılar sahne aldı.

Davetliler, mehter marşlarından Türk halk müziği ezgilerine, halk dansları örneklerinden klasik Türk müziği nağmelerine, tasavvuf musikisinden Türk dünyası müziklerinden örneklere geniş bir repertuvarı dinleme fırsatı elde etti. Sanatçıların sahne performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.